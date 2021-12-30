Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Оля Цибульская, которая является кумой и подружкой Дзидзьо, постоянно делится подробностями из личной жизни, не скрывая деталей, о которых обычно не принято говорить.

В этот раз она сняла свой новый образ для шоу выходного дня, которое она ведет вместе с Виталием Козловским. Певица позировала в эффектном платье с декольте, которое подчеркнуло ее округлившиеся формы. Цибульская сняла себя с выгодного ракурса и решила объяснить поклонникам, в чем дело.

«Самый большой плюс пмс – аж три дня в месяц у меня есть тити», - пошутила Цибульская.

Отметим, что для шоу Цибульская традиционно украсила свои волосы цветком. В этот раз она выбрала белую хризантему, объяснив, что этот цветок способен исцелить от боли и негатива.

Напомним, что Оля Цибульская засветила мужа, которого скрывает: «Мусик пригласил…».

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