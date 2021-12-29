Известная украинская певица и кума популярного артиста DZIDZIO - Ольга Цибульская показала, как сбылись её мечты в прошлых годах.

Как передает Politeka.net, Ольга Цибульская является известной певицей и телеведущей. Она прославилась благодаря своей победе на вокальном шоу "Фабрика зірок", после чего стала телеведущей на "Новому каналі". Также, известно, что она является кумой популярного артиста DZIDZIO.

Так, на этот раз певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Цибульская показала кадры и рассказала, как прошел каждый её Новый Год. Также, она поделилась со своими желаниями, которые сбывались (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сейчас ты думаешь: "Да как всегда".

А потом будешь вспоминать его всю жизнь.

Каждый Новый Год уникален. Не проспи 2022!", — поделилась Ольга Цибульская.

Поклонники оставили множество комментариев под видео: "Какая крутая", "Какая же вы шикарная", "Всех с наступающим Новым Годом, пусть каждый год будет счастливым", "Круто", "Шикарно", "Класс", "2016, переломный год после развода, но все шло только к лучшему. В 2018 уже новая семья, пузик и мечта - второй ребёнок", "Прикольно, Олька".

Ранее сообщалось, Цибульская без прикрас показала закулисье "Маски" и рассказала о своем образе: "Лучший эксперимент"

Также, Цибульская высказала, что теперь думает о Крисе Ноте из "Секса в большом городе": "Как только он вернулся..."

Politeka рассказывала, кума Дзидзьо Цибульская примерила образ Золушки и рассказала о плохих девочках: "Чтобы показаться хорошими..."