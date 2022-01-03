Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является известным украинским телеведущим и продюсером. Также, он проявил себя как актер во многих кинокартинах. Также, Юрий Горбунов ведет шоу "Танці з зірками". Стоит отметить, что он женат на Кате Осадчей с 2017-го года. За это время у них появилось два сына: 4-летний Иван, и недавно родился Даниил.

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Юрий Горбунов кардинально перевоплотился для роли в фильме "Скажене весілля", в котором также является продюсером. Актер в необычном голубом костюме, длинными волосами и усами предстал перед камерой. Также, Горбунов рассказал, что состоялась премьера фильма на телеканале "1+1".

""Скажене весiлля 3"!! Уже в эфире на 1+1!! Бешеная премьера Нового года!! Смотрите?", — спросил Юрий Горбунов.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Супер! Ржака", "Круто", "Смотрим", "Классный фильм", "Насмеялись", "Не впечатлило! Первое великолепное, второе тоже ничего, а третье? Столько разговоров, столько рекламы, а ничего кардинально интересного, удивительного и не произошло, повторение пройденного и не в лучшем варианте! Разочарована!..".

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