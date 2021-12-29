Юрий Горбунов много времени работает на съемочной площадке, передает Politeka.net. Также артист старается провести свободное время с семьей, вероятно, поэтому некоторые вопросы он отодвигает на дальний план.
В этот раз телеведущий пожаловался в своем Инстаграм, что каждый год покупает подарки в последний момент.
"Вы вовремя покупаете всем подарки к Новому году? Почему у меня все в последние дни???", - написал Юрий Горбунов, задавшись справедливым вопросом в конце.
Отметим, на фото вид у артиста казался обеспокоенным.
За 15 минут публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.
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И это нормально ☺️", "У меня также, до последнего сижу.😊", - написали пользователи Сети.
Отметим, Юрий Горбунов сейчас задействован на съемках "Голосу країни", где снова стал ведущим, а помогать ему будет жена - Катя Осадчая. Ведущим же бэкстейдж стал Андрей Хайат.
Тренерами теперь выступают Оля Полякова, Надя Дорофеева, Святослав Вакарчук и Потап.
Напомним, закулисье "Голосу країни": новый ведущий, строгий Вакарчук
Как сообщала Politeka, Горбунов намекнул на будущее пополнение и показал фото с Осадчей
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