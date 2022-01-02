Как сообщает Politeka.net, жена Дмитрия Монатика Ирина опубликовала на своей странице в Instagram яркие фото и видео с семейного отдыха в Америке. Оказалось, что певец с женой и детьми отправились за границу отмечать Новый год и судя по кадрам, отлично проводят время.
Так, на одном из фото Дима и Ирина запечатлены в красивой светящейся арке-сердечке, они слились в поцелуе, а между ними внизу стоит сын. Также в посте есть несколько видео из парка развлечений, на которых Монатик катается на каруселях и горках, пока Ирина с детьми его снимают.
В подписи к публикации жена артиста написала: "Сегодня самые смелые катались на Горках от веселых до нереально страшных. А мы с мальчишками в основном выступали операторами". Пользователи тут же принялись комментировать публикацию Ирины Монатик: "Впечатления на всю жизнь", "Какие миленькие Олени", "Круто, было очень страшно?", "Мне страшно уже от видео. П.с. Олень с предпоследней фотографии в самое сердечко".
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