Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 19-летний Роман Сасанчин, у которого недавно родился первый ребенок, обратился к поклонникам за помощью. Так, парень рассказал, что их с женой и маленькой дочкой уже выписывают из больницы и попросил помочь с подарком на выписку.
"Очень хочу вас попросить поделиться своим креативом, что можно купить нашим девочкам на выписку? Какой хороший сюрприз сделать?",- спросил Роман.
Сасанчин сказал, что хочет сделать хороший сюрприз и ждет советов в своем директи.
Напомним, что 30 декабря 23-летняя жена Романа Сасанчина Иванка родила девочку, которую назвали Елизаветой.
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Все время в роддоме новоиспеченный отец помогал ухаживать за девочкой, ведь Иванке в последний момент понадобилось кесарево сечение, поэтому она еще некоторое время будет восстанавливаться. В интервью программе "Твій день" Сасанчин рассказал, что беременность и роды были тяжелыми, но сейчас они счастливы.
Напомним, что жена 19-летнего победителя "Голосу країни" показала, какой из Сасанчина отец: кадры с новорожденной дочкой.
Ранее Politeka сообщала, что 19-летний победитель "Голосу країни" показал своих главных женщин: "Вместе вы сила".
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