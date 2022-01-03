Победитель вокальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти" Роман Сасанчин, который недавно стал отцом, попросил помощи у поклонников.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 19-летний Роман Сасанчин, у которого недавно родился первый ребенок, обратился к поклонникам за помощью. Так, парень рассказал, что их с женой и маленькой дочкой уже выписывают из больницы и попросил помочь с подарком на выписку.

"Очень хочу вас попросить поделиться своим креативом, что можно купить нашим девочкам на выписку? Какой хороший сюрприз сделать?",- спросил Роман.

Сасанчин сказал, что хочет сделать хороший сюрприз и ждет советов в своем директи.

Напомним, что 30 декабря 23-летняя жена Романа Сасанчина Иванка родила девочку, которую назвали Елизаветой.

Все время в роддоме новоиспеченный отец помогал ухаживать за девочкой, ведь Иванке в последний момент понадобилось кесарево сечение, поэтому она еще некоторое время будет восстанавливаться. В интервью программе "Твій день" Сасанчин рассказал, что беременность и роды были тяжелыми, но сейчас они счастливы.

Напомним, что жена 19-летнего победителя "Голосу країни" показала, какой из Сасанчина отец: кадры с новорожденной дочкой.

Ранее Politeka сообщала, что 19-летний победитель "Голосу країни" показал своих главных женщин: "Вместе вы сила".

Также Politeka писала, что 19-летний победитель "Голосу країни" рассказал о тяжелых родах жены и раскрыл имя дочери: "Маленькое чудо".