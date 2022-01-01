Роман Сасанчин, переможець "Голосу країни 10" та "Голос. Діти", 30 грудня вперше став батьком - він транслював практично весь процес в соцмережі.

Так, у 19-річного переможця десятого сезону "Голосу країни" Романа Сасанчина і його 23-річної дружини Іванки народилася донька. Пара планувала спільні пологи, але в останній момент була змушена відмовитися від цієї затії, так як знадобився терміновий кесарів розтин.

Сасанчин розповів про це в шоу "Твій день". За його словами, вагітність і пологи проходили важко.

"Вже сьогодні о другій годині ночі (30 грудня, - ред.) Іванка дзвонить по телефону і каже: "У мене перейми почалися". З тієї години я з нею сидів. Вона не змогла природно народити, її кесерили. Буквально півгодини тому мені принесли маленьке диво!", - повідомив Роман.

Малятко назвали Єлизаветою. Іванка деякий час після пологів провела в реанімації, але зараз її перевели вже в звичайну палату. Сасанчин знаходиться весь час з нею і допомагає з новонародженою.

У своєму Instagram переможець "Голосу країни" опублікував перше фото з донькою.

Дружина Сасанчина також виклала кілька кадрів з палати, на яких видно, як новоспечений батько заколисує дитину на руках.

Зазначимо, Роман та Іванка Сасанчини розписалися за кілька тижнів до пологів. Пишне весілля пара поки відклала до кращих часів.

Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Сасанчин відвіз дружину в пологовий будинок і рознервувався: "це нереально..."

Як повідомляла Politeka, дружина 19-річного переможця " Голосу країни "поділилася першими емоціями:" справжні сутички..."

Також Politeka писала, "Тіна буде на хрестинах?": 19-річний переможець "Голосу країни" показав перше фото з новонародженою донькою