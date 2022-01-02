У 19-річного переможця десятого сезону "Голосу країни" Романа Сасанчина і його 23-річної дружини Іваннни 30 грудня народилася дочка, пише Politeka.net. Відзначимо, молоде подружжя збиралися спільні пологи, проте в останній момент їм пройшлося міняти план і відмовитися від цієї затії, так як знадобилося термінове кесарів розтин.
Дочка Романа Сасанчина назвали Єлизаветою. Іванна деякий час після пологів провела в реанімації, але незабаром її перевели вже в звичайну палату.
Роман Сасанчин знаходиться час з дружиною і допомагає з новонародженою. Подружжя радують своїх шанувальників, показуючи чимала кадрів з малятком.
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У нових сторіс на своїй сторінці в Instagram Іванна Сасанчина показала, як Роман годує маленьку доньку.
На кадрах Роман Сасанчин виглядає трохи втомленим.
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