У 19-річного переможця десятого сезону "Голосу країни" Романа Сасанчина і його 23-річної дружини Іваннни 30 грудня народилася дочка, пише Politeka.net. Відзначимо, молоде подружжя збиралися спільні пологи, проте в останній момент їм пройшлося міняти план і відмовитися від цієї затії, так як знадобилося термінове кесарів розтин.

Дочка Романа Сасанчина назвали Єлизаветою. Іванна деякий час після пологів провела в реанімації, але незабаром її перевели вже в звичайну палату.

Роман Сасанчин знаходиться час з дружиною і допомагає з новонародженою. Подружжя радують своїх шанувальників, показуючи чимала кадрів з малятком.

У нових сторіс на своїй сторінці в Instagram Іванна Сасанчина показала, як Роман годує маленьку доньку.

На кадрах Роман Сасанчин виглядає трохи втомленим.

Нагадаємо, 19-річний переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин показав своїх головних жінок: "разом ви сила"

Як повідомляла Politeka, Сасанчин розповів про важкі пологи дружини і розкрив ім'я дочки: "маленьке диво"

Також Politeka писала, що дружина 19-річного переможця "Голосу країни" після пологів опинилася в реанімації: "звертаюся до всіх жінок..."