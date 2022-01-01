Як передає Politeka.net, Роман Сасанчин є переможцем проєктів "Голос країни" та "Голос країни. Діти". Зовсім недавно у нього з дружиною Іванною народилася дочка.
Так, цього разу переможець "Голосу країни" опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Роман Сасанчин показав найголовніших жінок у своєму житті - дружину Іванну Сасанчину і їх дочку, яка народилася 30-го грудня (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).
"Те, що ми пережили...не пояснити словами, це потрібно відчути❤️
Спасибі Богу, що Ви У мене є", — подякував Роман Сасанчин.
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Шанувальники залишили безліч коментарів під відео: "Я плачу", "До мурашок", "Разом ви сила", "Як це красиво 😍 😍 😍 бажаю щастя вашої дочки та здоров'я", "Прям до сліз...щастя вам","Здоров'я, щасливої долі дочки та батькам".
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