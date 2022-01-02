Как пишет Politeka.net, несмотря на то, что новый 2022 год только начался, Сергей Бабкин уже успел много чего сделать.
Своими достижениями он похвастался с поклонниками в сети Instagram.
«За то недолгое время нового 2022 года, я успел:
1.Проснуться в 5.00 и сходить на источник. Окунуться в купель, помедитировать в позе лотоса на снегу💦
2.Сочинить песню, поиграть на гитаре. Послушали мою новую песню всей семьей🎶
3.Были в гостях. Днём у наших друзей- соседей, а вечером у родителей🥰
4.Занимался йогой, стоял на гвоздях, медитировал, пил зелёный китайский чай🧘🏻♀️
5.Гуляли, бросались снежками😆
6.Один день 1го января был без кофе. Выпил его только сегодня с высочайшим удовольствием☕️
7.Сегодня, впервые в этом году, так сладко спал и наконец-то выспался🙏🏻», - написал Сергей Бабкин.
Свой пост музыкант проиллюстрировал снимком, на котором он позирует в желтом костюме на снегу. Сергей Бабкин выглядит по-настоящему счастливым.
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Напомним, жена Бабкина забралась в постель с шампанским и рассказала, как сделать новый год лучше.
Как сообщала Politeka, жена Сергея Бабкина показала, как муж «издевается» над ней в торговом центре.
Также Politeka писала, что жена Сергея Бабкина показала, чем занимается перед сном.