Как пишет Politeka.net, она поделилась новым постом в Инстаграм.

Как известно, Макс Чмерковский был главным героем первого сезона украинского «Холостяка». После этого он переехал в США, победил на местных «Танцах со звездами» и стал одним из членов жюри. В 2017 году хореограф женился на австралийской танцовщице латиноамериканского происхождения Пете Маргатройд.

В 2021 году Макс Чмерковский временно вернулся в Украину, чтобы присоединиться к судьям нового сезона «Танців з зірками».

В новом посте на своей странице в Инстаграм Пета Маргатройд поделилась своими первыми попытками освоить катание на лыжах. По ее словам, все было неплохо, она освоила так называемые «кроличьи» спуски.

«Однако прошлой ночью мы попытались подняться на гору, что было очень глупой идеей 😂😂😂😂 Мне нужна была гора между «кроличьим» склоном и этим 😩🙈 Мы с Максом красиво вышли из кресельного подъемника, но как только я впервые нырнула вниз по склону, я поняла, что откусила больше, чем могу прожевать», - призналась танцовщица.

Пета Маргатройд рассказала, что упала 6 раз, и потеряла лыжи 3 раза.

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