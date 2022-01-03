Как пишет Politeka.net, она поделилась новым постом в Инстаграм.
Как известно, Макс Чмерковский был главным героем первого сезона украинского «Холостяка». После этого он переехал в США, победил на местных «Танцах со звездами» и стал одним из членов жюри. В 2017 году хореограф женился на австралийской танцовщице латиноамериканского происхождения Пете Маргатройд.
В 2021 году Макс Чмерковский временно вернулся в Украину, чтобы присоединиться к судьям нового сезона «Танців з зірками».
В новом посте на своей странице в Инстаграм Пета Маргатройд поделилась своими первыми попытками освоить катание на лыжах. По ее словам, все было неплохо, она освоила так называемые «кроличьи» спуски.
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«Однако прошлой ночью мы попытались подняться на гору, что было очень глупой идеей 😂😂😂😂 Мне нужна была гора между «кроличьим» склоном и этим 😩🙈 Мы с Максом красиво вышли из кресельного подъемника, но как только я впервые нырнула вниз по склону, я поняла, что откусила больше, чем могу прожевать», - призналась танцовщица.
Пета Маргатройд рассказала, что упала 6 раз, и потеряла лыжи 3 раза.
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