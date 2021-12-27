Как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский является чемпионом по латинским танцам, а также успешным хореографом. Звезда был победителем американских "Танців з зірками", а также первым главным героем шоу "Холостяк". А в 2021 году танцор стал судьей украинского проекта "Танці з зірками". Сейчас хореограф вернулся к семье в Лос-Анджелес, США. Супруга Пета Маргатройд поделилась семейным фото, опубликовав его в Инстаграм.

На фото Макс и Пета были в пижамах, а ребенок в полосатом красно-белом костюме. Вся семья стояла возле новогодней красавицы, позируя для фото. Пета опубликовала несколько снимков, показывая, как семья провела время.

"С Рождеством 21 года.

Вчера я не публиковала пост, потому что хотела быть полностью рядом со своей семьей, и мне было неправильно сидеть на телефоне. Вчера было так здорово. Единственное, чего не хватало (опять же), это моей семьи. Я пообещала, что это последний год нашей разлуки ...

Я надеюсь, что вчера у всех был замечательный день! xoxo", - написала Пета.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Счастливого Рождества", "Люблю, Пета", "Такая милая семья!", "Красивые семейные фото! Какой веселый день, чтобы насладиться и отпраздновать!", "Очаровательная семья, с Рождеством", "Отличные фото".

Напомним, Чмерковский в любимом образе вызвал восторг у поклонниц

А еще Politeka сообщала, что внешность сына судьи "Танців з зірками" покорила сердца фанаток

Также Politeka писала, что судья "Танців з зірками" Чмерковский заинтриговал видом в костюме и туфлях



