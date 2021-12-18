41-летний Чмерковский опубликовал несколько новых снимков в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Красавчик-танцор предстал в черном гольфе, костюме в белую полоску и модных кожаных кедах.

"Скорее всего, мой любимый образ в сезоне. Черно-белое, водолазка и улыбка 🖤🤍😊", - подписал кадры Чмерковский.

Поклонницы Макса пришли в восторг и, кажется, немного завидуют его жене, американской танцовщинце Пете Маргатройд (в браке с 2017 года, воспитывают сына).

"Пета, твой муж Макс очень красив в этом образе"; "папочка"; "Ты хорошо выглядишь во всем, что носишь.❤️"; "Да и эта улыбка…"; "Неважно, что вы носите - вы всегда отлично выглядите! 😍"; "Полностью черное намного лучше, как по мне"; "Вау, шикарно! И складки!", - комментируют в Сети.

Отметим, Чмерковский занял судейское кресло в "Танцях з зірками" в этом году, заменив покойного Григория Чапкиса. Кроме того, он был первым героем шоу "Холостяк" десять лет назад, правда отношения с победительницей у него так и не сложились.

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