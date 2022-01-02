Как передает Politeka.net, Евгений Кот является известным танцором и хореографом. Он прославился на шоу "Танці з зірками", где выходил на паркет с актрисой Ксенией Мишиной. Через несколько месяцев они смогли одержать победу, а сейчас они стали новыми судьями шоу "Україна має талант".

Так, на этот раз хореограф опубликовал новые кадры на своей странице в Инстаграм. На кадрах Евгений Кот показал страстные моменты со своей женой-гимнасткой Натальей Татаринцевой.

"Вот и я добрался до инсты! Теперь буду поздравлять вас с новым годом! Желаю в новом году всем понять, что мы все счастливые люди, и все счастье внутри нас! Здоровье всем, мудрости побольше, чтобы это здоровье сохранить! Любовь столько чтобы хватало на всех вокруг! Спасибо, что были со мной и что будете! В 22 сделаем еще много интересного, только следите и вдохновляйте собой! Ценю Вас", — обратился к украинцам Евгений Кот.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Дай Бог вам всего хорошего и всего, о чем вы мечтаете!", "Какие же вы красивые", "Бомбезные".

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