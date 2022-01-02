Как сообщает Politeka.net, 51-летний популярный украинский актер и телеведущий Юрий Горбунов часто публикует фото и видео в своем Instagram. На этот раз шоумен решил поделиться фотографией с женой Катей Осадчей.
Так, Горбунов и Осадчая вместе с сыновьями поехали встречать Новый год в Буковель, где остались на несколько дней. Телеведущий опубликовал селфи с женой, которое сделал в городе Яремче.
"Новогодний, гуцульский привет из Яремчи!!",- написал Горбунов.
Как видим, пара сфотографировалась на фоне бурной реки Прут.
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Поклонники написали Горбунову и Осадчей комментарии.
"Какие же вы умнички 😍 ", "Молодцы", " 🔥🔥🔥 Хорошая парочка", "Любим вас ❤️🙌 ", - написали в сети.
Заметим, что Новый год Катя Осадчая и Юрий Горбунов праздновали в Буковеле.
Напомним, что Осадчая в эффектном черном платье прижалась к Горбунову и пококетничала перед съемками: "Начинаем!"
Ранее Politeka сообщала, что Горбунов на домашних кадрах засветил сына Осадчей от первого мужа: как выглядит 19-летний Илья.
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