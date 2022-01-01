Катя Осадча разом з чоловіком Юрією Горбуновим нерідко показує в Instagram, як добре проводить час і як веселиться разом з ним перед зйомками.

Катя Осадча разом з чоловіком, Юрієм Горбуновим, часто з'являється на публіці в розкішних образах і вражає талантами на зйомках. Телеведучі разом виховують двох дітей, причому нерідко їх називають зразковою парою українського шоу-бізнесу, повідомляє Politeka.net.

Артисти не розповідають про сварки або скандали, вважаючи за краще демонструвати мирні будні вдома, відпочинок і жартують з друзями. Сусідами і близькими друзями артистів є Потап і Настя Каменських. Нерідко разом з ними вони з'являються на різних шоу.

Цього разу Горбунов і Осадча показали, як милуються один з одним перед зйомками чергових новорічних шоу. Перед початком роботи пара встигла показати і свої образи, і насолодилася товариством один одного.

"Починаємо!"- пише під кадрами Осадча.

Як можна помітити, пара нерідко показує, як проводить сімейний відпочинок. Раніше вони вирішили додати свята, встановивши красиво прикрашену ялинку. Катя Осадча опублікувала кадри в своїх сторіс Instagram.

Ялинка була декорована дерев'яними іграшками, прозорими кульками, штучними шишками, і багатьом іншим. А жовті вогники заворожували своїм миготінням.

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