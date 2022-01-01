Як пише Politeka.net, 38-річна Катя Осадча до Юрія Горбунова була одружена з Олегом Поліщуком. Від першого шлюбу у зірки є син Ілля. Також у Каті двоє синів від Юрія-4-річний Іван і Данило, який народився 19 серпня 2021 року. Ілля, якому зараз 19 років, вступив в цьому році в престижний університет Меріленда (США).
На нових сторіс в Instagram Юрій Горбунов показав, як вся сім'я, включаючи Іллю, зібралася за святковим столом.
Юрій спочатку показав безліч страв, а потім тарілку сина Івана, де лежало авокадо.
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"Передноворічна вечеря. Іван, що це таке у тебе? Ух ты... Починається, народ збирається. Зараз підтягнеться всі малюки... Та Іван?",- сказав у сторіс Юрій.
Після цього Горбунов показав який бутерброд був у Івана. На величезному шматку хліба лежала ковбаса.
"Новий стандарт бутерброду", - написав Юрій.
Нагадаємо, Осадча хвалилася незвичайною ялинкою в їхньому з Горбуновим будинку під Києвом
А ще Politeka повідомляла, що Осадча, влаштувавши вечерю при свічках з Горбуновим, зробила зізнання
Також Politeka писала, що Осадча засвітила оновлений інтер'єр в їхньому з Горбуновим особняку