Як пише Politeka.net, 38-річна Катя Осадча до Юрія Горбунова була одружена з Олегом Поліщуком. Від першого шлюбу у зірки є син Ілля. Також у Каті двоє синів від Юрія-4-річний Іван і Данило, який народився 19 серпня 2021 року. Ілля, якому зараз 19 років, вступив в цьому році в престижний університет Меріленда (США).

На нових сторіс в Instagram Юрій Горбунов показав, як вся сім'я, включаючи Іллю, зібралася за святковим столом.

Юрій спочатку показав безліч страв, а потім тарілку сина Івана, де лежало авокадо.

"Передноворічна вечеря. Іван, що це таке у тебе? Ух ты... Починається, народ збирається. Зараз підтягнеться всі малюки... Та Іван?",- сказав у сторіс Юрій.

Після цього Горбунов показав який бутерброд був у Івана. На величезному шматку хліба лежала ковбаса.

"Новий стандарт бутерброду", - написав Юрій.

Нагадаємо, Осадча хвалилася незвичайною ялинкою в їхньому з Горбуновим будинку під Києвом

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