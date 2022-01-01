Як передає Politeka.net, в Instagram Юрій Горбунов опублікував яскраві фото, згадавши найголовніші події року.
"Найважливіша подія року? Звичайно народження нашого Данила! Дякую Тобі за наших синів моя @kosadcha. А ще ми зняли і випустили в прокат найуспішнішу комедію року «Скажене Весілля 3». А також серіал "Скажені Сусіди", який у новому році побачать наші глядачі! Я став членом Ради Держкіно! Що для мене дуже відповідально і почесно! І до кінця року - Орден «За заслуги» 3 ступеня!! Заслужив", - підписав фото Горбунов, подякувавши року, що минає.
У коментарях шоумену залишили масу слів підтримки. Але знайшлися і ті, хто обложив Горбунова за хвастощі.
"Вітаю! Ви цього заслуговуєте!", "Круто!", "Вітаю, Юрій!!! Ваша невтомна праця варта нагород!", "Ти крутий, але не зазнавайся. Вітаю тебе і твою Косадчу", - пишуть користувачі Мережі.
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