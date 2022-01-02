Жена известного украинского певца Сергея Бабкина Снежана в пеньюаре решила пококетничать из ванной.

Как пишет Politeka.net, у себя в Instagram Снежана Бабкина разместила достаточно соблазнительное фото.

В кадре женщина позирует из ванной. На ней надет легкий шелковый халатик синего цвета.

Снежана Бабкина кокетливо приспустила его с одного плеча, засветив комбанацию в тон халату.

Красивая укладка и ожерелье на шее дополнили соблазнительный образ Бабкиной.

Также жена музыканта дала совет женщинам, что делать, если их одолеет хандра после праздников.

«Милые Девочки, Девушки, Женщины, если вы переживаете, что после праздников вас настигнет грусть и «лёгкий послепраздничный блюз» - не переживайте!», - написала Снежана Бабкина.

Женщина пригласила всех желающих на свій новый курс по медитации.

Напомним, жена Сергея Бабкина показала, как муж «издевается» над ней в торговом центре.

Как сообщала Politeka, жена Сергея Бабкина показала, чем занимается перед сном.

Также Politeka писала, что жена Бабкина в 36 лет впервые сделала себе мейкап, насмешив украинцев.