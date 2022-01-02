Как пишет Politeka.net, у себя в Instagram Снежана Бабкина разместила достаточно соблазнительное фото.

Снежана Бабкина

В кадре женщина позирует из ванной. На ней надет легкий шелковый халатик синего цвета.

Снежана Бабкина кокетливо приспустила его с одного плеча, засветив комбанацию в тон халату.

Красивая укладка и ожерелье на шее дополнили соблазнительный образ Бабкиной.

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Также жена музыканта дала совет женщинам, что делать, если их одолеет хандра после праздников.

«Милые Девочки, Девушки, Женщины, если вы переживаете, что после праздников вас настигнет грусть и «лёгкий послепраздничный блюз» - не переживайте!», - написала Снежана Бабкина.

Женщина пригласила всех желающих на свій новый курс по медитации.

Напомним, жена Сергея Бабкина показала, как муж «издевается» над ней в торговом центре.

Как сообщала Politeka, жена Сергея Бабкина показала, чем занимается перед сном.

Также Politeka писала, что жена Бабкина в 36 лет впервые сделала себе мейкап, насмешив украинцев.