Как сообщает Politeka.net, популярная украинская группа Mozgi, которую возглавляет Потап, представила на сцене новогоднего "Вечернего квартала" свою новую песню "Завтра". Кадры с выступления Алексей опубликовал на своей странице в Instagram.
Как видно, Mozgi с Потапом, Позитивом, Дядей Вадей и другими участниками здорово завели публику своим новым хитом. Надо сказать, что фрагменты этой песни стали вирусными в сети, а ее исполнители все время подогревали интерес, записывая веселые видео.
На сцену Потап и его парни вышли в стильных черных костюмах, а сам рэпер еще и дополнил образ модными солнцезащитными очками с цепями. Особый восторг у публики вызвал и барабанщик, который неистово играл.
"ZAVTRA! @mozgiband Live at @kvartal95official!", - подписал видео Алексей Потапенко. А поклонники тут же принялись обсуждать ролик, засыпая группу комплиментами и поздравлениями с Новым годом.
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