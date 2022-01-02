Известный продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап) показал яркое видео со своего выступления на сцене "Вечернего квартала".

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская группа Mozgi, которую возглавляет Потап, представила на сцене новогоднего "Вечернего квартала" свою новую песню "Завтра". Кадры с выступления Алексей опубликовал на своей странице в Instagram.

Как видно, Mozgi с Потапом, Позитивом, Дядей Вадей и другими участниками здорово завели публику своим новым хитом. Надо сказать, что фрагменты этой песни стали вирусными в сети, а ее исполнители все время подогревали интерес, записывая веселые видео.

На сцену Потап и его парни вышли в стильных черных костюмах, а сам рэпер еще и дополнил образ модными солнцезащитными очками с цепями. Особый восторг у публики вызвал и барабанщик, который неистово играл.

"ZAVTRA! @mozgiband Live at @kvartal95official!", - подписал видео Алексей Потапенко. А поклонники тут же принялись обсуждать ролик, засыпая группу комплиментами и поздравлениями с Новым годом.

Напомним, Позитив из "Время и Стекло" после развода удивил изменениями во внешности: "Невозможно оторвать глаз".

Как сообщала Politeka, Потап и Каменских в свитерах с оленями не сдержали улыбок под елочкой со своей малышкой: "Это слишком...".

Также Politeka писала, что Позитив из "Время и Стекло" заснял, где и с кем Потап развлекается без Каменских: неожиданные кадры.