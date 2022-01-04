Известный украинский певец Александр Пономарев побывал в гостях у своей коллеги, Ирины Билык, и порадовал соответствующим фото, на котором можно было также заметить и других звезд.

Александр Пономарев много лет на сцене и успел подружиться с многими звездами шоу-бизнеса, пишет Politeka.net. В частности, у артиста хорошие отношения с Ириной Билык. Артист даже отпраздновал Новый год у своей коллеги.

Об этом Александр Пономарев сообщил в своем Инстаграм. На снимке, кроме указанных артистов, можно было увидеть Табриза - младшего сына певицы, а также исполнительницу Ассию Ахат, Павла Зиброва и других.

Кроме этого, нельзя не отметить необычный интерьер с красной мебелью и зеркалами роскошной квартиры Билык. Примечательно, что певица живет в квартире в центре Киева, трехкомнатные апартаменты звезда приобрела несколько лет назад. Также у звезды есть загородный дом, который находится в 20 километрах по Житомирской трассе от Киева в элитном коттеджном поселке.

Александр Пономарев подписал вышеописанное фото так: "Спасибо за гостеприимство и чудесное празднование Нового Года 😘❤️".

Публикация быстро собрала почти 2000 лайков и много комментариев.

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