Александр Пономарев много лет на сцене и успел подружиться с многими звездами шоу-бизнеса, пишет Politeka.net. В частности, у артиста хорошие отношения с Ириной Билык. Артист даже отпраздновал Новый год у своей коллеги.
Об этом Александр Пономарев сообщил в своем Инстаграм. На снимке, кроме указанных артистов, можно было увидеть Табриза - младшего сына певицы, а также исполнительницу Ассию Ахат, Павла Зиброва и других.
Кроме этого, нельзя не отметить необычный интерьер с красной мебелью и зеркалами роскошной квартиры Билык. Примечательно, что певица живет в квартире в центре Киева, трехкомнатные апартаменты звезда приобрела несколько лет назад. Также у звезды есть загородный дом, который находится в 20 километрах по Житомирской трассе от Киева в элитном коттеджном поселке.
Александр Пономарев подписал вышеописанное фото так: "Спасибо за гостеприимство и чудесное празднование Нового Года 😘❤️".
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."
Победитель "Мастер Шеф" Шинкарев столкнулся с обратной стороной славы: "Какой-то тип прифотошопил..."
Череда бед обрушилась на королеву Елизавету II, во дворце новый траур: "Это невероятная потеря"
19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин после тяжелых родов жены обратился за помощью: "Очень хочу..."
Победительница "Х-Фактор" с новой внешностью порадовала украинцев сюрпризом: "К вам под елочку"
Публикация быстро собрала почти 2000 лайков и много комментариев.
Напомним, Александр Пономарев решил отличиться перед Новым годом
Как сообщала Politeka, Александр Пономарев решил отличиться перед Новым годом
Также Politeka писала, что Александр Пономарев обратился к украинцам с пронзительным заявлением