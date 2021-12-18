Как пишет Politeka.net, на своей странице в Tik Tok 37-летняя популярная украинская певица Оля Полякова поделилась видеороликом с Александром Пономаревым, от которого получила приглашение принять участие в рождественском проекте "Христос родился".
"Скоро на экранах новый рождественский проект Александра Пономарева "Христос Родился", - обьяснила Полякова поклонникам.
Так, Пономарев, который надел классический черный костюм, и Ольга в серебристом приталенном платье спели украинскую колядку "Христос родился".
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Как видим, во время записи песни Полякова с Пономаревым успели даже немного подурковать.
Напомним, что в проекте примут участие еще и Леся Никитюк, Никита Алексеев, Артем Пивоваров, Михаил Хома (Дзидзьо). В сети украинцы написали, что хотели бы видеть в коллаборации еще и Тину Кароль и Melovin'a.
Ранее Politeka писала, что Пономарев расцвел, пристроившись между Никитюк и Поляковой: "Хорошо хоть Марув и Лободу не позвали".
Напомним, что Александр Пономарев жестко прошелся по Моргенштерну: "Такие пассажиры...".
А еще Politeka сообщала, что Пономарев сделал неожиданное признание и показал фото: "Поздравляю многодетного папашу".