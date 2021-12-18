Популярный украинский певец Александр Пономарев вместе с Олей Поляковой, которую он позвал для коллаборации, спели известную рождественскую колядку.

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Tik Tok 37-летняя популярная украинская певица Оля Полякова поделилась видеороликом с Александром Пономаревым, от которого получила приглашение принять участие в рождественском проекте "Христос родился".

"Скоро на экранах новый рождественский проект Александра Пономарева "Христос Родился", - обьяснила Полякова поклонникам.

@polyakova_olya Совсем скоро на экранах новый рождественский проект Александра Пономарёва «Христос Народився» ♬ оригинальный звук - Оля Полякова

Так, Пономарев, который надел классический черный костюм, и Ольга в серебристом приталенном платье спели украинскую колядку "Христос родился".

Как видим, во время записи песни Полякова с Пономаревым успели даже немного подурковать.

Напомним, что в проекте примут участие еще и Леся Никитюк, Никита Алексеев, Артем Пивоваров, Михаил Хома (Дзидзьо). В сети украинцы написали, что хотели бы видеть в коллаборации еще и Тину Кароль и Melovin'a.

Ранее Politeka писала, что Пономарев расцвел, пристроившись между Никитюк и Поляковой: "Хорошо хоть Марув и Лободу не позвали".

Напомним, что Александр Пономарев жестко прошелся по Моргенштерну: "Такие пассажиры...".

А еще Politeka сообщала, что Пономарев сделал неожиданное признание и показал фото: "Поздравляю многодетного папашу".