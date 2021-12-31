Как пишет Politeka.net, "Вечерний квартал" - популярное юмористическое шоу, которое регулярно веселит украинцев на отечественном телевидении. В новогоднюю ночь, уже по традиции, будет показан праздничный выпуск шоу. На страничке "Квартал 95" в Инстаграм появились подробности, что ожидает украинцев.
На первом сторис можно увидеть сцену с артистами "Квартала".
"Друзья. Раскрываем секреты. Что на вас ожидает в новогоднем "Вечернем квартале" в 20:00...", - было написано на сторис.
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"Во-первых. Мы написали для вас новогодний сценарий концерта", - было написано на втором сторис.
На еще одном стори было сказано, что на концерт будут приглашены украинские звезды.
"Пригласили самых лучших звезд, от которых сами в восторге".
На новом сторис появился Олег Винник и Оля Полякова. Артист поцеловал ручку коллеге на фото.
А на следующем сторис была уже Тина Кароль и Евгений Кошевой.
Также на шоу была приглашена легенда украинского шоу-биза София Ротару.
Напомним, Полякова в ультракороткой юбке порассуждала, нужна ли она украинцам
А еще Politeka сообщала, что экс-участник "Холостячки" засветился под ручку с Олей Поляковой
Также Politeka писала, что жена Кошевого из «Квартал 95» впечатлила видом с перьями на голове