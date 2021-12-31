Студия "Квартал 95" рассказала, что приготовила на Новый год в "Вечернем квартале", который увидят украинцы уже сегодня вечером.

Как пишет Politeka.net, "Вечерний квартал" - популярное юмористическое шоу, которое регулярно веселит украинцев на отечественном телевидении. В новогоднюю ночь, уже по традиции, будет показан праздничный выпуск шоу. На страничке "Квартал 95" в Инстаграм появились подробности, что ожидает украинцев.

На первом сторис можно увидеть сцену с артистами "Квартала".

"Друзья. Раскрываем секреты. Что на вас ожидает в новогоднем "Вечернем квартале" в 20:00...", - было написано на сторис.

"Во-первых. Мы написали для вас новогодний сценарий концерта", - было написано на втором сторис.

На еще одном стори было сказано, что на концерт будут приглашены украинские звезды.

"Пригласили самых лучших звезд, от которых сами в восторге".

На новом сторис появился Олег Винник и Оля Полякова. Артист поцеловал ручку коллеге на фото.

А на следующем сторис была уже Тина Кароль и Евгений Кошевой.





Также на шоу была приглашена легенда украинского шоу-биза София Ротару.

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