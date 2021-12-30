Звезды "Квартал 95" Елена Кравец, Евгений Кошевой и Юрий Ткач уже много лет работают вместе, пишет Politeka.net. Артисты стараются зарядить позитивом зрителей, но также и сами "балагурят" за кулисами. Соответствующее видео опубликовали в Сети (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
На кадрах Елена Кравец прыгала на месте, позже с ней станцевал Евгений Кошевой и Юрий Ткач.
"Включайте 31 декабря 1+1", - написали авторы поста.
Кадры веселья получились просто уморительными и быстро собрали более 10 тысяч просмотров.
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"Ждём", "Красавица 🙌🙌🙌. Как же жду, и как же ❤️❤️❤️", "Елена Кравец, вы здесь как новогодний зайчик 🤭🐰😂", "Леночка!!", "Я вами всегда горжусь)))", "Так держать ❤️", - написали пользователи Сети.
Отметим, в своем недавнем интервью Маше Ефросининой Елена Кравец рассказала, почему ушла из "Женского Квартала". По ее словам, она не видела для себя причин продолжения работы здесь, хотя и очень любит коллектив до сих пор. К тому же у нее был слишком загруженный график.
Напомним, что Кравец из "Квартал 95" обратилась к украинцам за помощью и рассказала печальные подробности
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