Как сообщает Politeka.net, украинская фехтовальщица и Олимпийская чемпионка Ольга Харлан, которая в паре с Дмитрием Дикусаром принимала участие в "Танцях з зірками" решила приоткрыть закулисье проекта. В своих Instagram-сторис девушка показала кадры с репетиций и подготовок, а также рассказала некоторые подробности постановок.
Так, среди прочего Ольга поделилась, что в пятом эфире ей пришлось склеивать пяльцы на руках, чтобы станцевать вальс. По словам спортсменки, ее пальцы все время в разтопырку, так что склеивала их.
"А еще я склеивала свои пальцы, чтобы как-то привыкнуть к тому, как они должны быть во время вальса. Думала, может поможет. Надеялась. Они у меня вечно в разтопырку. Кисти мои не самые женственные и мне приходилось над ними работать. Пашка пытался из них сделать что-то красивое. Вроде немножко получилось", - рассказала Харлан и показала видео, на котором продемонстрировала руку со склеенными пальцами.
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