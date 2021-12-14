Украинскую певицу Олю Полякову воспитывал, оказывается, отчим (когда-то был консулом СССР на Кубе). А вот судьба родного отца певицы шокирует.

Так, 37-летняя Полякова разоткровенничалась с подругой и ведущей Машей Ефросининой. Соответствующее видео опубликовано на YouTube. Певица рассказала, кем был ее настоящий отец.

В свое время он учился в мединституте (у него вся семья была медиками), правда, против своей воли. Обладая идельным слухом и певческим талантом, он "халтурил" на свадьбах, пропуская учебу, за что был, в итоге, отчислен.

По словам Поляковой, ее отец мог взять абсолютно любой инструмент, "побрынчать" пять минут и уже идельно на нем играть.

Не сумев выучиться на врача и подавив в себе призвание артиста, отец Поляковой запил. Собственно, это и стало причиной его расставания с матерью певицы.

"Он не хотел заниматься, не учился, они его "чмырили" (родители, - ред.), он начал подбухивать, уходить от этой всей "долбежки" и очень плохо закончил", – поделилась Полякова.

Артистка редко выставляет кадры своих родителей. Однако, на последний день рождения мамы, 5 августа, показала серию ярких фото в Инстаграм, где она со вторым мужем, отчимом Оли.

Напомним, известный продюсер и друг Ани Лорак оскорбил Полякову: "Не думаю, что должна была услышать эту..."

Как сообщала Politeka, Полякова выпятила формы в силуэтном платье с вырезом прямо перед Ефросининой

Также Politeka писала, что дочь Оли Поляковой впервые вышла в свет после срочной госпитализации: как Маша сейчас выглядит