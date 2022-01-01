Как передает Politeka.net, Надежда Мейхер-Грановская является известной артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в популярной группе "ВИА Гра", где солировала с начала 2000-ных. Однако она прервала свою карьеру как участница группы, и начала сольную. Сейчас артистка выступает не в привычном жанре поп-музыки, а берется за оперу. Также, Мейхер открыла свой бутик одежды.

Так, на этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Надя Мейхер позирует на камеру в шикарном платье бордового цвета, которое идеально подчеркивает её безупречные формы. Под фото певица решила обратиться к украинцам и дать им наставление.

"Оберегайте СЕБЯ!!!

Своего внутреннего ребёнка…

Наполните его любовью, мысленно обнимайте — в радости и в горе… Поговорите в периоды трудностей и в мгновения радости и счастья…Как с самым лучшим другом. Вернее и надёжнее нет.

Балуйте себя! Сочетайте свой внешний и внутренний миры, они едины, в сиянии Ваших глаз, в разнообразии Ваших образов!", — рассказала Надя Мейхер.

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