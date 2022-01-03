Как передает Politeka.net, Инна Белоконь является известной артисткой. Она получила популярность под другим сценическим псевдонимом, а именно Инны Адольфовны в образе мамы Верки Сердючки. Она всегда сопровождает артиста Андрея Данилко во время выступлений. Также, Инна Белоконь участвовала в новом сезоне шоу "Маска", где пряталась за образом Баяна.

Так, на этот раз мама Верки Сердючки опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Инна Белоконь показала, как провела праздники. Как известно, в новогоднюю ночь Верка Сердючка и её "мама" выступали в Дубае.

"2 января…а был ли первый…Дубаи…спасибо!", — высказалась Инна Белоконь.

Поклонники артистки оставили ей множество комментариев под фото: "Инночка, мы Вас очень любим", "Инночка любимая", "С Новым Годом Вас, любимая Инночка! Счастья Вам, радости, энергии и конечно вдохновения творить прекрасное", "Красотка", "Я подумаю свой бокал…! 🥂 Конечно за здоровье!", "Вы были невероятно круты в Дубае!!!! Как всегда, на самом высоком уровне", "Ах вот Вы какая на самом деле!!! Ясненько!!".

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