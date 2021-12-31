Как передает Politeka.net, Андрей Данилко (Верка Сердючка) является известным певцом и композитором. Он прославился благодаря своему комическому таланту в начале 1990-ых. В 1996-ом году он начал музыкальную карьеру с продюсером Юрием Никитиным.
Так, на этот раз на странице "мамы" Верки Сердючки появилось новое фото. Виктория Белоконь засветила кадр с новогоднего выпуска шоу "Маска", где выступит Верка Сердючка. Стоит отметить, что там артисты появятся в необычных нарядах. Обычно, Верка Сердючка появляется в вышиванке, однако в этот раз - свитер с необычным рисунком.
"С НАСТУПАЮЩИМ! И ПЛИЗ ПОСМОТРИТЕ ШОУ ⭐️МАСКА⭐️ КРИТИКА ПРИВЕТСТВУЕТСЯ, НО И ПОХВАЛИТЬ ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ 🥰🌲🍾 ДОБРА !", —
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пишет Виктория Белоконь.
Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Нам с Вами всегда очень Хо-Ро-Шо!!!! Симпампулички наши любимые", "Обожаю", "Уверен что будет просто огонь!!", "Какая может быть критика??? Только восторг!", "Уверенна, что критиковать вас будет не за что. Более позитивных и профессиональных актёров сейчас нет", "Ой, ну всё".
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