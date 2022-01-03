Блогерша Екатерина Репяхова жестко ответила на оскорбительные комментарии, в которых люди высмеивала ее разницу в росте с Виктором Павликом.

Как пишет Politeka.net, в своих сториз 27-летняя жена 56-летнего певца показала другую сторону известности.

Репяхова обратила внимание на негативные комментарии, которые люди оставляют под их с Павликом совместными фото. Так, некоторым комментаторам показалось, что на одном из снимков девушка намеренно сутулится, так как якобы стесняется их с мужем разницы в росте.

«Что с осанкой, почему горбитесь?», - написала первая комментаторша.

«Чтобы казаться ниже. И без каблуков, все равно выше», «Чтобы не очень торчать над гномом», - тут же ответили ей другие.

Репяхова назвала подобные претензии обратной стороной блогерства.

«А теперь о другой стороне блогерства. Мне искренне жаль несчастных людей, как трое этих и все, кто это лайкает», - написала жена Павлика.

Она добавила, что разница в росте с мужем ее ничуть не смущает.

«Для всех несчастных и завистливых, я ни одного дня не комплексовала по поводу разницы в росте с мужем. А вам желаю, чтобы ваше сердце стало добрым, иначе жить такими ужас ужасный», - подытожила Репяхова.

Известно, что рост Виктора Павлика – 1,63м.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика взяла сына и укатила в Ивано-Франковск.

Как сообщала Politeka, Репяхова покрасовалась семейным луком с Павликом, рассказав об особенном Новом годе.

Также Politeka писала, что Репяхова показала, как выглядела и жила до Виктора Павлика.