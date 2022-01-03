Блогерка Наташа Горовая, приемная дочь Алексея Потапенко (Потапа), показала себя на очень давних снимках, рассказав об одной интересной черте.

Как пишет Politeka.net, Наташа Горовая является дочерью просерки Ирины Горовой, которая была замужем за Алексеем Потапенко (Потапом) с 1999 по 2014 год. Потап воспитывал Наташу с самых ранних лет и сохранил теплые отношения с ней и после развода. Сейчас Горовая-младшая является популярной блогеркой и ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом сторис Наташа показала, как выглядела в глубоком детстве на фотографиях. На фото звезда была с косичками и в белой блузе и юбке ниже колена. На первых двух снимках Горовая была одна, а на последнем снимке - вместе с другими детьми.

"С детства улыбчивый человек", - написала Наташа Горовая.

Напомним, приемная дочь Алексея Потапенко выбрала эффектный купальник для зимних каникул

А еще Politeka сообщала, что приемная дочь Потапа пошла на кардинальные перемены во внешности ради новой миссии

Также Politeka писала, что приемная дочь Потапа засветилась на концерте российского рэпера Басты, как он попал в Киев