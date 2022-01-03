Как сообщает Politeka.net, Леся Никитюк, которая никогда не забывала радовать своих поклонников новым контентом на своей странице в Инстаграм, решила в новом году рассказывать о себе больше.
Телеведущая спросила фолловеров, хотели бы они узнать о ее жизни больше, и получив утвердительный ответ, принялась публиковать сторис с присущим ей чувством юмора.
Леся Никитюк показала свой обед, а также поездку в авто.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."
В Киеве авто вспыхнули прямо на ходу, кадры ЧП: "Движение транспорта ограничено"
Победительница "Х-Фактор" с новой внешностью порадовала украинцев сюрпризом: "К вам под елочку"
Молодая жена Виктора Павлика взяла сына и укатила в Ивано-Франковск: "Пока все спали..."
"Это большой грех": жена победителя "Голосу країни" резко ответила на критику фото новорожденной малышки
Оказалось, что Леся Никитюк приехала в Трускавец.
Также телеведущая похвасталась интерьером роскошного отеля, в котором поселилась.
«О, смотрите, где я буду жить», - подписала Леся Никитюк кадры.
Леся Никитюк показала просторный номер с большим диваном, плазменным телевизором, стеклянным столом и окнами в пол.
Также там ее ждал обед.
Напомним, Леся Никитюк в прозрачной юбке объявила о принятом решении: "В этом году..."
Как сообщала Politeka, Никитюк лишила дара речи образом в прозрачной юбке и корсете: "Дамочка, полегче"
Также Politeka писала, что Никитюк после праздника решила не останавливаться: "Наливайте мне всё"