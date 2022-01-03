Известная телеведущая Леся Никитюк, которая ведет шоу "Хто зверху?" с Сергеем Притулой, похвасталась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм.

Как сообщает Politeka.net, Леся Никитюк, которая никогда не забывала радовать своих поклонников новым контентом на своей странице в Инстаграм, решила в новом году рассказывать о себе больше.

Телеведущая спросила фолловеров, хотели бы они узнать о ее жизни больше, и получив утвердительный ответ, принялась публиковать сторис с присущим ей чувством юмора.

Леся Никитюк показала свой обед, а также поездку в авто.

Оказалось, что Леся Никитюк приехала в Трускавец.

Также телеведущая похвасталась интерьером роскошного отеля, в котором поселилась.

«О, смотрите, где я буду жить», - подписала Леся Никитюк кадры.

Леся Никитюк показала просторный номер с большим диваном, плазменным телевизором, стеклянным столом и окнами в пол.

Также там ее ждал обед.

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