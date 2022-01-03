Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей и звездой "Нового канала". Звезда также пробовала начать карьеру певицы, но единственный сингл не оправдал ожиданий артистки. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Леся была в прозрачной юбке, позируя возле новогодней елки.
"В этом году я решила более детально рассказывать о своей жизни... Рассказывать?", - спросила Леся.
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Также Никитюк добавила два варианта ответа. Украинцы могли нажать или "Да", или "Нет".
После этого Леся показала, как ест.
"О, смотрите, я ем", - написала Никитюк.
На еще одном сторис звезда показала букет, который получила.
"О, смотрите, мне подарили букет", - написала артистка.
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