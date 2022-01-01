Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она запомнилась по шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся Никитюк ведет программу "Хто зверху?" со своим коллегой Сергеем Притулой. Также, недавно стало известно, что Никитюк станет ведущей нового реалити "Пара на миллион".
Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Леся Никитюк показала, как отдыхает после празднования нового года. Ведущая направилась к "Дяде Мише", где налегла на разные настойки.
"Что тебе налить, дитя моё?", — спросил мужчина у телеведущей.
"Наливайте мне всё. Сливку давайте", — попросила Леся Никитюк.
Орбакайте пропихнула 9-летнюю внучку Пугачевой на шоу: «Как когда то Кристина с Аллой…»
«Холостячка» Злата Огневич после расставания с Задворным удивила признанием: «Это лучший…»
Отвергнутый Златой Огневич Тарапата решился показать, с кем встречает Новый год: "Пора..."
Жена «Холостяка» Добрынина впервые показала лицо без пластырей после операции: «Скажу честно…»
Не стало народной артистки, коллеги не находят себе места: "Выражаем соболезнования"
Реакций и комментариев от поклонников под видео нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.
Ранее сообщалось, Леся Никитюк в эффектном мини и ботфортах сняли в компании известного красавчика: "Пора раскрыть тайну..."
Также, Леся Никитюк в постели и без макияжа раскрыла секрет своей привлекательности: "Утром спасает..."
Politeka рассказывала, Леся Никитюк выдала правду о том, как попала в клип к звезде украинской эстрады: "Давай деньги..."