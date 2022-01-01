Известная телеведущая Леся Никитюк, которая ведет шоу "Хто зверху?" с Сергеем Притулой, показала, как проводит отдых.

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она запомнилась по шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся Никитюк ведет программу "Хто зверху?" со своим коллегой Сергеем Притулой. Также, недавно стало известно, что Никитюк станет ведущей нового реалити "Пара на миллион".

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Леся Никитюк показала, как отдыхает после празднования нового года. Ведущая направилась к "Дяде Мише", где налегла на разные настойки.

"Что тебе налить, дитя моё?", — спросил мужчина у телеведущей.

"Наливайте мне всё. Сливку давайте", — попросила Леся Никитюк.

Реакций и комментариев от поклонников под видео нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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