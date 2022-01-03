Известный телеведущий Григорий Решетник показал кадры с друзьями и рассказал, как они гуляли до утра во Львове.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский телеведущий и шоумен Григорий Решетник, который был ведущим шоу "Холостячка", часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз артист поделился забавными кадрами с женой и друзьями, к которым приехали в гости.

Оказалось, что в период новогодних праздников Григорий вместе с женой ездят к друзьям во Львов. И в этом году не стали изменять традиции. Судя по кадрам, они здорово повеселились. По словам телеведущего, гуляли аж до шести утра и много смеялись.

"Наша неизменная Рождественско-Новогодняя традиция – встреча во Львове с друзьями. Вчера праздновали и смеялись до 6 утра, животы болят до сих пор. Любим и ценим вас @julia_dumanska @hryhoriy_kozlovskyy. Рады знакомству @jb__0003 @nazar_kholodnytskyi и ждем. Обнимаем крепко и до скорой встречи", - подписал фотографии Решетник.

Напомним, Жена ведущего "Холостяка" Решетника в маленьком платье зажгла в новогоднюю ночь: "Эталон женственности".

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