Жена Григория Решетника Кристина решила показать на странице в Инстаграм, как проводила 2021 год в стильном наряде и восхитила фигурой.

Как пишет Politeka.net, Кристина Решетник является супругой Григория Решетника, звезды "Холостяка" и "Холостячки", а также шоу "Україна має талант", которая также активно ведет свою страницу в Инстаграм и рассказывает о семье. Причем нередко она впечатляет аудиторию своими образами.

«Приветствую вас, Дорогие мои, с Новым Годом! Пусть 2022 г. осуществит все наши самые заветные мечты!!!! Пусть удача, здоровье, довольство, согласие и счастье будет в каждой украинской семье 🍾🥂🤩» - пишет Кристина под кадрами.

В ролике она в мини-платье и пиджаке такой же расцветки зажигала перед камерой и похвасталась стройными ногами.

«Люблю Вас!; Королева 😍; С Новым годом 😍; Самая, самая яркая🔥; Спасибо и взаем🤩; Красотка, С Новым Годом🔥🔥; С новым годом ❣️; С Новым Годом красотка😍; Лучшая!!! Звезда моя ❤️. Будь счастлива моя девочка!❤️; Пусть мечты сбываются😍😍😍😍; Кристина вы супер...мой личный эталон женственности!».

У пары есть трое сыновей - Иван, Дмитрий и Александр. Последнего Кристина родила в конце 2020 года. Малышу сейчас уже чуть больше года и жена Григория часто показывает с ними фото. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Кристина была с Александром вместе. Звезда опубликовала несколько фотографий, показывая, какая у нее любовь с малышом.

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