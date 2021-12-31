Как передает Politeka.net, Григорий Решетник – примерный семьянин. Вместе с женой Кристиной он воспитывает троих сыновей. В последнее время Решетник очень востребованный ведущий – он ведет три рейтинговых шоу на телеканале СТБ.
У себя в Инстаграм мужчина опубликовал фото со своей семьей, очаровав новогодней атмосферой. Он не смог сдержать чувств, поблагодарив поклонников за поддержку и любовь.
«Суперовый был год. Спасибо моей Reshetnik Family за любовь и поддержку. А Вам за добрые слова и отношение к нашей семье – это вдохновляет. Будьте самыми счастливыми в Новом 2022 году. Любим Вас», - пишут пользователи сети.
В комментариях звездной семье оставили массу теплых слов.
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«Прекрасные», «Какая красивая семья», «Лучшие», «До встречи в новом году», «Какое волшебное фото», «Супер», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Григорий Решетник рассказал о трудностях: «Дело нелегкое».
А еще Politeka писала, что Решетник в образе известной певицы рассмешил Тину Кароль и Потапа: "От души".
Также Politeka сообщала, что Решетник рядом с известной актрисой заговорил о мечтах: «Нам это удалось!».