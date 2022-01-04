Передает Politeka.net, Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко познакомились на шоу "Голос країни" в 2011 году. На тот момент Арсен был женат и вместе с женой Анной растил двух сыновей Влада и Артема.
В конце 2013 года Мирзоян приехал к Матвиенко и сообщил, что подал на развод. Поначалу пара скрывала отношения, но в прессе все чаще появлялись совместные фото Арсена и Тони.
В 2016 году у них родилась дочь Нина, а в 2017 году Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко обручились.
На своей странице в соцсети Арсен Мирзоян крайне редко публикует кадры со своими сыновьями, но этот раз произошел именно такой случай.
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Похоже, воспользовавшись каникулами у мальчишек, отец решил провести с ними больше времени.
На одном из снимков Арсен Мирзоян с сыновьями запечатлен в купе поезда. Куда они направляются певец не сообщил.
Напомним, недавно Арсен Мирзоян опубликовал грустные стихи в Инстаграм, взволновав поклонников и вызвав слухи о расставании с Тоней Матвиенко. Однако после этого пара опубликовала совместные фото, разрушив домыслы.
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