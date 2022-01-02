Артист Арсен Мирзоян, который женат на Тоне Матвиенко, показал новое фото и рассказал о своей философии, впечатлив даже жену.

Как пишет Politeka.net, Арсен Мирзоян является популярным артистом и супругом Тони Матвиенко. У пары есть совместная дочь, которую назвали в честь легендарной бабушки - Народной артистки Украины Нины Матвиенко, которая изначально была против брака своей дочери с Мирзояном. Арсен также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Мирзоян позировал крупным планом, демонстрируя свою внешность.

"Итоги, как макароны в дуршлаге. Одна из стадий, сам процесс еще длится. Несчастный вечно что-то ищет на пути. Счастливые - имеет и ценит то, что имеет", - написал Арсен.

"Существует мысль, согласны?", - спросил Мирзоян под фото.

"Огонь", - написала жена Тоня под фото.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Да", "Огонь", "Согласна", "Все правильно сказано", "Классная фотка", "Тексты у вас шикарные. Ждем новых песен".

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