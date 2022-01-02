Как пишет Politeka.net, Арсен Мирзоян является популярным артистом и супругом Тони Матвиенко. У пары есть совместная дочь, которую назвали в честь легендарной бабушки - Народной артистки Украины Нины Матвиенко, которая изначально была против брака своей дочери с Мирзояном. Арсен также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Мирзоян позировал крупным планом, демонстрируя свою внешность.
"Итоги, как макароны в дуршлаге. Одна из стадий, сам процесс еще длится. Несчастный вечно что-то ищет на пути. Счастливые - имеет и ценит то, что имеет", - написал Арсен.
"Существует мысль, согласны?", - спросил Мирзоян под фото.
"До мурашек": муж Пугачевой Галкин вышел на сцену со своим сыном Гарри и удивил дуэтом, видео
Огневич после расставания с Задворным засветилась с экс-ухажером Мишиной из «Холостячки»: кадры
Звезды "Дизель шоу" Писаренко и Никишин подшутили над украинцами после новогодней ночи: "Проверка жизнеспособности!"
Сумская возле елки покрасовалась с новой прической, которая ее очень молодит: Зибров отреагировал
Dzidzio, Лесю Никитюк, Санину и других сразил наряд Тины Кароль с глубоким вырезом: "Ничего себе"
"Огонь", - написала жена Тоня под фото.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Да", "Огонь", "Согласна", "Все правильно сказано", "Классная фотка", "Тексты у вас шикарные. Ждем новых песен".
Напомним, Тоня Матвиенко растрогала праздничным кадром с мужем Мирзояном
Также Politeka сообщала, что муж Тони Матвиенко Мирзоян хвастнул бицепсом в тоненькой футболке
А еще Politeka писала, что Тоня Матвиенко удивила снимком после слухов о расставании с Мирзояном