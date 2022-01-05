Известная певица, победительница одного из сезонов шоу "Х-Фактор" Аида Николайчук показала милое фото в сети и заговорила о возвращении.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Аида Николайчук, которая прославилась после своей победы в шоу "Х-Фактор", часто делится с поклонниками подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз красотка выложила очаровательное после новогоднее фото, а в подписи к нему заявила, что пора возвращаться к работе.

На новой фотографии Аида сидит на полу гардеробной, она фотографирует себя в зеркало. Перед камерой красотка появилась в темных узких лосинах и объемной толстовке черного цвета, а на ее ногах массивные ботинки на шнурках. волосы девушки распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа.

В подписи к фото Николайчук написала: "Новый Год отгуляли. Пора возвращаться к работе над новым альбомом. Признавайтесь, ждете?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды.

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