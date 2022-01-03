Как сообщает Politeka.net, победительница одного из сезонов "Х-Фактор" Аида Николайчук часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась очаровательным кадром, на котором показала лицо крупным планом, а в подписи к нему заинтриговала сюрпризом к Новому году.

На новой фотографии Аида запечатлена на светлом фоне, она предстала во всей красе. Видно, что на ней стильный темный наряд, красивая объемная укладка волос и яркий элегантный макияж на лице. Певица задумчиво приложила пальцы к губам и смотрит как будто сквозь экран.

В подписи к публикации Николайчук написала: "С Новым Годом, друзья! Если вдруг пропустили, вышли два классных ремикса от @alex_ne_alexx на мою песню "Love is…". Мои обещанные подарки к вам под елочку. Кстати, как отпраздновали Новый Год?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами и ответами на вопрос.

Напомним, Победительница Х-Фактора Аида Николайчук пожалела Соседова: "Больно видеть его слезы".

Как сообщала Politeka, Победительница "Х-Фактор" с новой внешностью рассказала о переменах в жизни: "Столько всего произошло".

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