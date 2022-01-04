Популярный украинский исполнитель Wellboy, который изъявил желание представлять Украину на Евровидении в Италии, рассказал о записи нового трека.

Как сообщает Politeka.net, на официальной странице muzvar.ua опубликовали сторис, на котором 21-летний известный украинский певец и автор песен Антон Вельбой (Wellboy) рассказывает поклонникам, что был на студии и записал новый трек, с которым может представлять Украину на Евровидении в Италии.

"Ребята, мы сейчас пришли на студию и будем записывать новый трек. Очень хороший трек, очень душевный и с ним можно попробовать и...", - сказал певец.

На сторис дописали, что Антон Вельбой записывает песню, с которой может представлять Украину на Евровидении.

"Праздники праздниками, а рабочий процесс не остановить", - подписали видео.

Напомним, что Wellboy открыто заявил, что намерен прийти на Национальный отбор и побороться за право представлять Украину на 66 песенном конкурсе Евровидение, который в этом году проведут в Италии. Такое же желание выразили исполнители ZELENOOKA, ROXOLANA, Michael Soul.

Напомним, что "сам бы я так не одевался": Wellboy рассказал правду, кто стоит за его образами.

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