Как сообщает Politeka.net, на официальной странице muzvar.ua опубликовали сторис, на котором 21-летний известный украинский певец и автор песен Антон Вельбой (Wellboy) рассказывает поклонникам, что был на студии и записал новый трек, с которым может представлять Украину на Евровидении в Италии.
"Ребята, мы сейчас пришли на студию и будем записывать новый трек. Очень хороший трек, очень душевный и с ним можно попробовать и...", - сказал певец.
На сторис дописали, что Антон Вельбой записывает песню, с которой может представлять Украину на Евровидении.
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Напомним, что Wellboy открыто заявил, что намерен прийти на Национальный отбор и побороться за право представлять Украину на 66 песенном конкурсе Евровидение, который в этом году проведут в Италии. Такое же желание выразили исполнители ZELENOOKA, ROXOLANA, Michael Soul.
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