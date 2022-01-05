Известный певец, шоумен и продюсер Dzidzio после развода с женой рассказал, что в его доме неожиданно появилась женщина.

Как сообщает Politeka.net, известный исполнитель и шоумен Dzidzio (Михаил Хома), который недавно развелся с женой Ярославой (певица Slavia), в интервью Кате Осадчей рассказал, что в его дома неожиданно появилась женщина. Речь идет о маме, которая прилетела к сыну из Португалии специально ко дню рождения, причем она сделала сюрприз.

По словам Dzidzio визит мамы стал для него настоящей неожиданностью, и он встречал ее с цветами, объятиями и большой любовью. Теперь в доме артиста воцарилась совершенно другая атмосфера, так как мама привезла много гостинцев из-за границы и радует любимого сына разными домашними вкусняшками.

"Я с утра встаю, так, два торта уже испеченные. Есть – борщ, котлеты, биточки. Я только приехал с работы, тут открывается духовка, а оттуда рыба, бакаляо португальское", - с восторгом рассказал Михаил.

Также Dzidzio признался, что его ждет серьезных разговор с мамой: "Все наши разговоры по телефону начинались с того, что тебе пора ребенка. И я всегда это разговоры откладывал. А тут мама приехала, и хочет поговорить со мной сам на сам".

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Как сообщала Politeka, Полякова и Дзидзьо слились в поцелуе прямо на сцене, полное видео: "Даже прослезилась...".

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