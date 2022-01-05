45-летний Пикалов решил подбить клинья к одинокой Тине Кароль, которая после смерти мужа Евгения Огира так и не вышла замуж во второй раз. Соответствующая сценка украсила "Вечерний квартал", а видео опубликовали на одной из фан-страничек 36-летней Кароль в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Пикалов поинтересовался у певицы, какие мужчины ей нравятся.
Кароль начала перечислять, а юморист сравнивать - подходит ли он под ее критерии.
Три пункта сошлись: харизматичный, умный и "вот, чтобы работал", но на четвертом Пикалова ждало горькое разочарование.
"И, девчонки, да? Чтобы не пил", - заявила Кароль.
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"Опа, мимо... Я просто хотел узнать, понимаешь, ну, ты одна, я один, может, как-то... Нет?", - огорчился Пикалов.
"Саш, ты такой хороший друг...", - продолжила певица.
"Все, я все понял, Тин, не надо...", - смекнул юморист.
К слову, недавно стало известно, что Пикалов развелся со своей женой Ириной после 18 лет брака. Подробностей развода артист раскрывать не стал, упомянул только, что оставил бывшей и 15-летнему сыну Михаилу дом - деревянную усадьбу.
Украинцы, тем временем, бурно обсуждают видео:
"Пост же явно королевский, так вот, чтоб себе подстать, и тебе парниша надо, от неё не отставать 😂😍❤️🌹"
"Красотка Тина... 😎❤💕🌹"
"Ну иногда для ума и харизмы мужчине нужно чуть накатить..."
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