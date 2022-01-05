Катя Осадчая вывела Андрея Данилко на честный разговор о победителях Евровидения и рассказала об обвинениях, которые звучат в его адрес.

Как сообщает Politeka.net, Катя Осадчая в программе "Світське життя" показала сюжет с большого концерта главных звезд-победителей Евровидения, который проходил в Амстердаме еще до пандемии. Хедлайнером этого концерта стала Верка Сердючка, которая не победила на конкурсе, но произвела впечатление на всю Европу своим зажигательным выступлением.

В интервью с Сердючкой Катя озвучила обвинения, которые звучат в адрес украинской звезды среди победителей Евровидения. "Ты встречаешь победителей Евровидения и видишь, что они тебе так немножко завидуют, что хедлайнером концерта – ты, главная звезда концерта – ты, а побеждали в Евровидении они", - отметила Осадчая.

На это Сердючка невинно и игриво ответила: "Ну, каждому свое". И добавила: "Если бы я победила, многие люди сошли бы с ума".

Напомним, Данилко в образе Верки Сердючки оконфузился перед Осадчей: "Аж самой стыдно".

Как сообщала Politeka, Мама Верки Сердючки вне образа показала, как отметила праздники: "Ах вот вы какая...".

Также Politeka писала, что Андрей Данилко неожиданно резко высказался о новогодних утренниках: "Смотрел, как на умалишенных".