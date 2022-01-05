Как сообщает Politeka.net, Катя Осадчая в программе "Світське життя" показала сюжет с большого концерта главных звезд-победителей Евровидения, который проходил в Амстердаме еще до пандемии. Хедлайнером этого концерта стала Верка Сердючка, которая не победила на конкурсе, но произвела впечатление на всю Европу своим зажигательным выступлением.
В интервью с Сердючкой Катя озвучила обвинения, которые звучат в адрес украинской звезды среди победителей Евровидения. "Ты встречаешь победителей Евровидения и видишь, что они тебе так немножко завидуют, что хедлайнером концерта – ты, главная звезда концерта – ты, а побеждали в Евровидении они", - отметила Осадчая.
На это Сердючка невинно и игриво ответила: "Ну, каждому свое". И добавила: "Если бы я победила, многие люди сошли бы с ума".
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