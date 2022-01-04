Как передает Politeka.net, Андрей Данилко (Верка Сердючка) является известным певцом и композитором. Он прославился благодаря своему комическому таланту в начале 1990-ых. В 1996-ом году он начал музыкальную карьеру с продюсером Юрием Никитиным.

Так, на этот раз Верка Сердючка засветилась в программе Світське життя". На кадрах артистка рассказала Кате Осадчей, что выступает в первый раз без Мамы. И также оконфузилась, произнося тост, что самой стало стыдно.

"В первый раз мы в поездке без Мамы, я не могу сказать, где она. И в первый раз нам хватит шампанского, чтобы напиться. Это невозможно, мы потом постоянно бегаем с номера, все "closer", мы бегаем по этим ларькам", — высказалась Верка Сердючка.

"Ну короче, что тебе рассказать. Я как белка в колесе, так не люблю, когда концерты долгие и длинные. Поэтому, тост такой: "Пусть всё будет коротко и влучно". Такое сказала, как выдумаю, аж самой стыдно, — пошутила Верка Сердючка.

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