Как пишет Politeka.net, на Ютуб-канале "Люкс ФМ" вышло видео, в котором на "Музыкальной платформе" были взяты интервью у многих украинских звезд. В одном из отрывков Андрей Данилко рассказал, кем был в детстве на новогодних утренниках.

"Вы не поверите. Я смотрю фотографии свои детские и все дети одеты там в то что родители их наряжали. Я никогда не одевался в никого там. Я очень стеснялся, во-первых, а во-вторых - мне казалось это глупо. И когда приносили Петрушки... И думаю, какой ужас. Я так наблюдал, когда переодевают этих детей. И девочки все были снежинки, в основном. И она снежинка, не соображает, и вот тут сопля и она снежинка. А мальчики, было престижно, ну это было... Я тоже хотел, но не было такой возможности, быть мушкетером. Это было типа круто. Но у меня такой возможности не было, поэтому я ограничивался черными шортиками, беленькой рубашкой и меня устраивало. Я на них смотрел как на умалишенных (других детей - прим. ред.)", - сказал Данилко.

Напомним, Данилко показал, какой роскошной красоткой была Верка Сердючка 17 лет назад

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