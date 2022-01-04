Известная шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская обратилась к поклонникам с просьбой о помощи, поскольку ее няня покидает страну.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская стала победительницей 3 сезона шоу "Мастер Шеф", успела пройти обучение в Париже, после чего вернулась домой и начала участие в шоу уже в качестве одной из судей популярного проекта. Сейчас перед отлетом на учебу ее няни в Германию, ей понадобилась помощь.

Так, по словам Мартыновской, она нуждается в помощи фанатов, поскольку ей в ближайшее время надо найти няню для своего ребенка. Ее предыдущая няня уезжает в Германию на обучение, поэтому Ольга верит в силу Инстаграма:

«Пожалуйста, может вы знаете. Инстаграм уже не раз дарил мне моих людей. Попробуем опять. Ищу няню для Веры: молоденькую, ловкую, которая любит играться с детками, может уделить вечернее время, иногда выходные полный день, хороший человек».

Как можно заметить, известная украинская шеф-повар часто публикует видео, в которых делится полезными рецептами. Во время съемки одного из подобных роликов Ольга Мартыновская решила подшутить над оператором.

«Нет, ничего не получилось. Ничеге не получилось. Коля, надо переснимать. Шутка юмора. Ты что», - сказала она и рассмеялась.

Ольга Мартыновская поделилась с фолловерами этим забавным моментом.

Ранее Politeka писала, что "Мастер Шеф" Мартыновская раскрыла рецепт идеальных закусок к новогоднему столу: "Влюбит всех гостей...".

Напомним, что Мартыновская раскрыла, как быстро накачать мышцы: "Если вы будете много есть..."

А еще Politeka сообщала, что Мартыновская и Ярославский спровоцировали в сети переполох.