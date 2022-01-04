Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская стала победительницей 3 сезона шоу "Мастер Шеф", успела пройти обучение в Париже, после чего вернулась домой и начала участие в шоу уже в качестве одной из судей популярного проекта. Сейчас перед отлетом на учебу ее няни в Германию, ей понадобилась помощь.
Так, по словам Мартыновской, она нуждается в помощи фанатов, поскольку ей в ближайшее время надо найти няню для своего ребенка. Ее предыдущая няня уезжает в Германию на обучение, поэтому Ольга верит в силу Инстаграма:
«Пожалуйста, может вы знаете. Инстаграм уже не раз дарил мне моих людей. Попробуем опять. Ищу няню для Веры: молоденькую, ловкую, которая любит играться с детками, может уделить вечернее время, иногда выходные полный день, хороший человек».
Как можно заметить, известная украинская шеф-повар часто публикует видео, в которых делится полезными рецептами. Во время съемки одного из подобных роликов Ольга Мартыновская решила подшутить над оператором.
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«Нет, ничего не получилось. Ничеге не получилось. Коля, надо переснимать. Шутка юмора. Ты что», - сказала она и рассмеялась.
Ольга Мартыновская поделилась с фолловерами этим забавным моментом.
Ранее Politeka писала, что "Мастер Шеф" Мартыновская раскрыла рецепт идеальных закусок к новогоднему столу: "Влюбит всех гостей...".
Напомним, что Мартыновская раскрыла, как быстро накачать мышцы: "Если вы будете много есть..."
А еще Politeka сообщала, что Мартыновская и Ярославский спровоцировали в сети переполох.