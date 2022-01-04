Популярная актриса Ксения Мишина, которая не так давно рассталась с Александром Эллертом, продолжает интриговать Сторисами в Инстаграм на съемках.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая недавно завершила съемки в шоу талантов, уже приступила к новой работе. В прошлом году артистка много снималась в разных сериалах, а теперь уже занята новой ролью.

«Это очень вдохновляюще, когда смена начинается в 5.30 утра. Правда, Сережа? А где Сережа? О, у тебя очень красивый профиль» - проговорила Ксения, пока шла по пустой улице с зонтом. После этого она также засветила и своего коллегу, который вместе с ней встречал рассвет и шел на съемки.

Похоже, сезон в этом году у артистки начался сразу после празднования нового года. Она уже занята на площадке и рассказывает о новой роли, привлекая внимание и к ее коллегам-мужчинам.

Мы также писали, Ксения Мишина, которая была судьей шоу "Україна має талант", часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Однако на Новый год звезда пропала из сети, чем встревожила поклонников.

Теперь же Ксения снова вышла на связь и в своих Instagram-сторис рассказала, почему ее не было, и как отпраздновала Новый год. Так, по словам актрисы, она решила провести праздник офлайн в семейном кругу.

Напомним, Мишина после провальных экспериментов с внешностью раскрыла свое требование: "Для меня обязательно…".

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина после расставания с Эллертом удивила признанием: "Год был сложным".

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призналась, как испытывала боль из-за своей красоты: "Долгое время я просто…".