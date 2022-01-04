Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса и героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина поделилась с фанатами наболевшим. Звезда записала видео в Instagram-сторис, в котором показала и рассказала о еде, которую привозят актерам на съемочную площадку.

Так, недовольная и уставшая Ксения показала свой обед – рыбу, в которой едва ли можно найти рыбу, жаренные грибы и мутный суп. Все это запаковано в пластиковые контейнеры и выглядит совсем не аппетитно.

"Сейчас хочу вам показать наш местный кейтеринг, чтобы вы увидели, чем кормят актеров, которые работают на площадке по 12, а то и больше часов. Сегодня ко мне приехала рыба, если это можно назвать рыбой. Ее здесь не найти, потому что тут сплошная поджарка из лука и морковки. Такая же история с грибами. Съесть это просто невозможно. и если бы вы спросили, что здесь в супе, я бы вам не сказала. Но вы точно не стали это пробовать", - поделилась голодная и уставшая Мишина.

Напомним, Ксения Мишина вышла на связь после Нового года и удивила заявлением: "Я просто решила…".

Как сообщала Politeka, Мишина после расставания с Эллертом рассказала о своих заработках и Артуре Логае: "Было бы неплохо...".

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